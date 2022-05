Vangelo di oggi | giovedì 19 Maggio 2022 | Gv 15 | 9-11 | Commento di Papa Francesco

Advertising

codeale : «...e ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché porti più frutto». Ogni tanto, quando perdo fiducia nella Prov… - donMimmo : RT @OpusDei_Italia: Vangelo e commento di oggi #18maggio - ziolions4219 : RT @CiaoKarol: Vangelo. Lettura e Commento alla Parola di Giovedì 19 Maggio 2022: ‘Rimanete nel mio amore’: Vangelo di oggi: Giovedì, 19 Ma… - CiaoKarol : Vangelo. Lettura e Commento alla Parola di Giovedì 19 Maggio 2022: ‘Rimanete nel mio amore’: Vangelo di oggi: Giove… - LuigiSpezia : @Avvenire_Nei Già. Il Vangelo sempre seguito dalla Chiesa, senza dubbio. Anche dai papi guerrafondai del passato, c… -

In questa domenica che precede la festa dell'Ascensione la pagina deldi Giovanni è ancora un estratto del discorso d'addio di Gesù durante la sua ultima Cena . ... da cui si leggeuna ...... com'era lui stesso, per ascoltare e mettere in pratica il. Nel giro di pochi anni la loro ...Sant'Egidio è presente in più di settanta Paesi in tutto il mondo e dovunque nasce una Comunità ...Ad inizio settimana papa Francesco ha incontrato i partecipanti al 59^ capitolo generale dell’Ordine dei Ministri degli Infermi, che ha appena ...Queste le parole del Pontefice. Eccellenza, cari giovani! Sono lieto di ricevere in questa vigilia della canonizzazione la vostra delegazione della diocesi di Viviers, che si arricchisce di due nuovi ...