Vaiolo delle scimmie, allarme in tutta Europa: più di 50 casi sospetti (Di giovedì 19 maggio 2022) In diversi paesi europei e negli Stati Uniti si sono registrati alcuni casi sospetti di Vaiolo delle scimmie. Ecco di che cosa si tratta. Un allarme si sta facendo l’argo tra le agenzie sanitarie nelle ultime settimane. Ai casi confermati nei giorni scorsi in paesi europei come Spagna e Regno Unito, la paura si è allargata anche in Portogallo e persino negli Stati Uniti. Andiamo a vedere nel dettaglio in che cosa consiste questa malattia, come si manifesta e come si entra in contatto. fonte foto: BeFunky Ad inizio maggio, l’Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito ha annunciato tre casi di Vaiolo delle scimmie, due dei quali hanno richiesto cure ospedaliere. La ... Leggi su chenews (Di giovedì 19 maggio 2022) In diversi paesi europei e negli Stati Uniti si sono registrati alcunidi. Ecco di che cosa si tratta. Unsi sta facendo l’argo tra le agenzie sanitarie nelle ultime settimane. Aiconfermati nei giorni scorsi in paesi europei come Spagna e Regno Unito, la paura si è allargata anche in Portogallo e persino negli Stati Uniti. Andiamo a vedere nel dettaglio in che cosa consiste questa malattia, come si manifesta e come si entra in contatto. fonte foto: BeFunky Ad inizio maggio, l’Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito ha annunciato tredi, due dei quali hanno richiesto cure ospedaliere. La ...

