Ultime Notizie Roma del 19-05-2022 ore 12 | 10

(Di giovedì 19 maggio 2022)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitali in studio la guerra in Ucraina tennis quando una crisi alimentare l’ho detto draghi durante l’informativa al Senato sottolineando che per evitare un aggravamento dobbiamo raggiungere il prima possibile Un cessate il fuoco e far ripartire negoziati è la posizione dell’Italia e dell’Unione Europea che ha condiviso con Viber ma sarà comunque l’Ucraina e non altri da decidere quale pace accettare Anche dopo l’esclusione dei diplomatici resta essenziale mantenere i canali di dialogo con Mosca perché sono una soluzione negoziale possibile essere indipendenti dal gas Russo nel secondo semestre 2020 4 luglio ad Ankara il primo vertice Italia Turchia da 10 anni a questa parte il cancelliere Schultz dice che non è favorevole a una procedura più rapida per ingresso dell’Ucraina ...