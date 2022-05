Ucraina, Kuleba attacca la Nato: «In 3 mesi di guerra non ha fatto niente» (Di giovedì 19 maggio 2022) Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha criticato l’approccio della Nato come istituzione alla guerra in corso in Ucraina. Secondo Kuleba, l’Alleanza non ha fatto nulla per aiutare Kiev negli ultimi tre mesi. «I membri dell’Alleanza, individualmente o in piccoli gruppi, stanno facendo un lavoro straordinario e importante, fornendo assistenza vitale. Ma la Nato come istituzione non ha fatto nulla durante questo periodo», ha detto citato da Ukrinform. «Potreste dirmi almeno una decisione consensuale presa dalla Nato negli ultimi tre mesi che possa giovare e aiutare l’Ucraina?», ha continuato il ministro, che ha più volte chiesto l’intervento dell’Alleanza e l’invio di armi. ... Leggi su open.online (Di giovedì 19 maggio 2022) Il ministro degli Esteri ucraino Dmytroha criticato l’approccio dellacome istituzione allain corso in. Secondo, l’Alleanza non hanulla per aiutare Kiev negli ultimi tre. «I membri dell’Alleanza, individualmente o in piccoli gruppi, stanno facendo un lavoro straordinario e importante, fornendo assistenza vitale. Ma lacome istituzione non hanulla durante questo periodo», ha detto citato da Ukrinform. «Potreste dirmi almeno una decisione consensuale presa dallanegli ultimi treche possa giovare e aiutare l’?», ha continuato il ministro, che ha più volte chiesto l’intervento dell’Alleanza e l’invio di armi. ...

