Tennis | Roland Garros | Giorgi esordisce con Zhang e Bronzetti con Ostapenko

Parigi, 19 mag. - (Adnkronos) - Sono quattro le azzurre ai nastri di partenza del tabellone principale al Roland Garros, secondo Slam del 2022, che scatta domenica 22 maggio sulla terra di Parigi. Questi gli accoppiamenti al primo turno: Lucia Bronzetti-Jelena Ostapenko; Jasmine Paolini-Irina Camelia Begu; Camila Giorgi-Shuai Zhang; Martina Trevisan-Harriet Dart.

