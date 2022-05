Salvini ribadisce: 'Non ci sto'. Il M5s insiste per un nuovo voto in Parlamento (Di giovedì 19 maggio 2022) Alla luce dei problemi della maggioranza (ultimo l'elezione di Stefania Craxi a capo della Commissione Esteri) Letta avverte: troppi incidenti di percorso fanno uscire di strada la macchina Leggi su tg.la7 (Di giovedì 19 maggio 2022) Alla luce dei problemi della maggioranza (ultimo l'elezione di Stefania Craxi a capo della Commissione Esteri) Letta avverte: troppi incidenti di percorso fanno uscire di strada la macchina

Advertising

FraLauricella : @jacopo_iacoboni @libe Nel giorno in cui #Berlusconi sostiene che 'Putin ha le sue ragioni' e in cui #Salvini ribad… - direpuntoit : #Draghi vede #Salvini e il leader della #Lega ribadisce: 'Basta #armi all'#Ucraina'. - TgLa7 : Il leader del M5s: 'Il governo non ha un mandato politico, serve il voto del Parlamento'. Per il segretario Pd 'Lo… -