Rimini, uccide la moglie a coltellate e ferisce gravemente la figlia che cerca di dividerli (Di giovedì 19 maggio 2022) Ha accoltellato la moglie, uccidendola, e ha gravemente ferito la figlia che cercava di proteggerla. È questa la prima ricostruzione di quanto avvenuto in una casa di Rimini, giovedì. L’uomo sospettato dell’omicidio è un 40enne di origini sudamericane. La polizia è intervenuta nel pomeriggio in un’abitazione di via Dario Campana su segnalazione dei vicini allarmati dalle urla. L’uomo è stato bloccato e portato in questura, dove è attualmente sottoposto a un interrogatorio. La figlia, una tredicenne, è invece stata soccorsa dai medici del 118 e attualmente si trovava in ospedale. Le sue condizioni, a quanto si apprende, sarebbero gravi. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 19 maggio 2022) Ha accoltellato landola, e haferito lacheva di proteggerla. È questa la prima ricostruzione di quanto avvenuto in una casa di, giovedì. L’uomo sospettato dell’omicidio è un 40enne di origini sudamericane. La polizia è intervenuta nel pomeriggio in un’abitazione di via Dario Campana su segnalazione dei vicini allarmati dalle urla. L’uomo è stato bloccato e portato in questura, dove è attualmente sottoposto a un interrogatorio. La, una tredicenne, è invece stata soccorsa dai medici del 118 e attualmente si trovava in ospedale. Le sue condizioni, a quanto si apprende, sarebbero gravi. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

