O trovate una soluzione o Cdm convocato d' urgenza? De Angelis striglia Draghi | interviene la Gruber

(Di giovedì 19 maggio 2022) "Si tratta di una riforma cruciale per ottenere una tranche di finanziamenti del Pnrr. Secondo gli analisti, la legge sulla concorrenza vale lo 0,2% del Pil": Alessandro De, ospite di Lillia Otto e mezzo su La7, ha commentato così il dl Concorrenza su cui il governo è bloccato ormai da tempo. Questo il motivo alla base dellata di Marioai partiti. Il premier sarebbe arrivato al limite della sopportazione e per questo had'un Consiglio dei ministri. "Lui ha detto: o la sbloccate eunao il governo mette la fiducia, che è una evidente forzatura - ha continuato il vicedirettore dell'Huffpost nello studio di La7 -. E non è né la prima né l'ultima, questo governo ne ha messe ...

Advertising

francescocosta : Volete una guida spiegata bene ai referendum del 12 giugno? Ascoltate l’episodio di oggi di Politics. Grazie a… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Trovate in una fossa comune 500 corpi di persone con le mani legate e con una pallottola nella testa. E'… - fa1rylou : RT @91vfrless: trovate tutti una chiara nella vita perché è la cosa più bella che vi potrebbe mai capitare - 91vfrless : trovate tutti una chiara nella vita perché è la cosa più bella che vi potrebbe mai capitare - mb_jpg : RT @annabonz8: Noi qui siamo bravi ma lo dico uguale. Sui marciapiedi, di sera, se vi trovate a camminare dietro una ragazza/donna in una z… -

LA NAZIONE

... un'autobiografia che nasce dall'esigenza di dare forza e coraggio a tutte le donne che, all'improvviso, si sonocatapultate invita piena di ombre e solitudine; Franco Mariotti, ......a casa quasi 156 milioni di euro conschedina da 2 euro. Come abbiamo scritto in apertura, cresce il valore del jackpot che questa sera giovedì 19 maggio 2022 ammonta a 206,5 milioni. Su... Trovate ossa sul fondo del mare: mistero a Viareggio Nel cuore di Catania un crocevia di passioni familiari, il progetto di Ornella Laneri e Saverio Piazza con i figli Michele e Carolina ...Mario Draghi ha convocato a sorpresa un Consiglio dei ministri per “comunicazioni”, come si legge in una nota diffusa dalla presidenza del Consiglio. I 200 miliardi del Pnrr sono a rischio e il premie ...