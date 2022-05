Non vedo mai mio nipote e la colpa è di mia nuora (Di giovedì 19 maggio 2022) Mia nuora è una str*****, scusate la parolaccia ma è il termine che meglio la riassume. Il mio primo nipotino è nato 10 mesi fa. Viviamo a circa tre quarti d’ora d’auto, ma so che rimango “la suocera” per per questo ho cercato di non essere invadente. Per capirci, non mi permetto mai di auto invitarmi a casa loro, chiamo sempre e chiedo il permesso: “Posso passare per un saluto, avete impegni?”. Ecco, ultimamente la risposta è sempre: “Mi dispiace ma non posso/ Non ci sono / Ho un impegno / No grazie”. Mi sono messa a disposizione per darle una mano a casa o fare la spesa. Il risultato è che non vedo il mio nipotino da più di un mese. La domenica, quando anche mio figlio è libero dal lavoro, la trascorrono sempre dalla mamma di lei o dalla sorella di lei. Io capisco che la nonna materna è la nonna materna, ma io non ho il diritto di vederlo? Le ho ... Leggi su dilei (Di giovedì 19 maggio 2022) Miaè una str*****, scusate la parolaccia ma è il termine che meglio la riassume. Il mio primo nipotino è nato 10 mesi fa. Viviamo a circa tre quarti d’ora d’auto, ma so che rimango “la suocera” per per questo ho cercato di non essere invadente. Per capirci, non mi permetto mai di auto invitarmi a casa loro, chiamo sempre e chiedo il permesso: “Posso passare per un saluto, avete impegni?”. Ecco, ultimamente la risposta è sempre: “Mi dispiace ma non posso/ Non ci sono / Ho un impegno / No grazie”. Mi sono messa a disposizione per darle una mano a casa o fare la spesa. Il risultato è che nonil mio nipotino da più di un mese. La domenica, quando anche mio figlio è libero dal lavoro, la trascorrono sempre dalla mamma di lei o dalla sorella di lei. Io capisco che la nonna materna è la nonna materna, ma io non ho il diritto di vederlo? Le ho ...

