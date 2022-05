Incidente asilo L' Aquila | indagini in corso | il freno a mano dell' auto era elettronico

Leggi su tg24.sky

(Di giovedì 19 maggio 2022) È stata iscritta nel registro degli indagati per omicidio stradale la proprietariache ieri, a L', ha travolto alcuni bambini mentre stavano giocando nel cortile di un. Sei di loro sono stati colpiti: uno è morto, un altro è in gravi condizioni in ospedale, altri quattro sono rimasti feriti. La donna aveva parcheggiato l'in discesa, lasciando a bordo un minorenne, per andare a prendere l'altro figlio all'. Improvvisamente il mezzo si è messo in movimento e ha sfondato la recinzione, travolgendo i piccoli.L'si è risvegliata in un clima di dolore collettivo. Il sindaco Pierluigi Biondi ha proclamato il lutto cittadino e molti negozi in città oggi non hanno aperto. Gli eventi pubblici ...