Il presidente De Sarlo: "Proseguo con l'Imolese, il prossimo anno soffriremo di meno" (Di giovedì 19 maggio 2022) Le contestazioni di tifosi? Io non ho sentito niente con le mie orecchie, mentre i giornali non li leggo". Leggi su sabatosera (Di giovedì 19 maggio 2022) Le contestazioni di tifosi? Io non ho sentito niente con le mie orecchie, mentre i giornali non li leggo".

Advertising

Itsmylifemusic1 : 15 Maggio 2022 Conferenza a Terralba OR 'Salviamo il Pianeta da ogni incendio' Giorgio Pelosio Esperto in Innovazio… - Itsmylifemusic1 : Non tutto è perduto. Ci siamo noi del Programma Mondo Migliore?? Stasera ZOMM speciale ?? Ospite MR. GAELE TAPPER Mod… -