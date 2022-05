Guerra Russia-Ucraina, l’informativa di Draghi al Parlamento: “Raggiungere un cessate il fuoco e far ripartire con forza i negoziati. Indispensabile mantenere dialogo con Mosca” (Di giovedì 19 maggio 2022) “Per impedire che la crisi umanitaria si aggravi dobbiamo Raggiungere il prima possibile un cessate il fuoco e far ripartire con forza i negoziati. E’ l’aspirazione dell’Italia e la posizione europea che ho condiviso con il presidente Biden e i leader del Congresso durante la mia visita a Washington“. Lo ha detto il premier Mario Draghi durante la sua informativa al Senato sulla Guerra in Ucraina. “E’ Indispensabile mantenere canali di dialogo con la Federazione russa. Solo da questi canali potrà scaturire una soluzione”. Negli “incontri” avuti negli Usa “ho riscontrato un apprezzamento universale per la solidità della posizione italiana, fermamente ancorata in campo transatlantico e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 19 maggio 2022) “Per impedire che la crisi umanitaria si aggravi dobbiamoil prima possibile unile farcon. E’ l’aspirazione dell’Italia e la posizione europea che ho condiviso con il presidente Biden e i leader del Congresso durante la mia visita a Washington“. Lo ha detto il premier Mariodurante la sua informativa al Senato sullain. “E’canali dicon la Federazione russa. Solo da questi canali potrà scaturire una soluzione”. Negli “incontri” avuti negli Usa “ho riscontrato un apprezzamento universale per la solidità della posizione italiana, fermamente ancorata in campo transatlantico e ...

