Fino a domenica tempo e caldo estivi (Di giovedì 19 maggio 2022) Giovedì 19 maggio: è Andrea Bosoni che oggi ci accompagna a scoprire come sarà il cielo sopra Bergamo e la provincia bergamasca con il bollettino del Centro meteo lombardo. ANALISI GENERALE Una fascia di alta pressione di matrice africana si estende dall’Italia Fino al nord Europa e garantirà tempo stabile ed estivo sulla regione Padano-alpina Fino al fine settimana. Probabile lieve cedimento del promontorio di alta pressione solo a partire dalla prossima settimana che potrebbe riportare condizioni di instabilità sui rilievi ed un calo termico di qualche grado. Giovedì 19 maggio 2022 tempo Previsto: Fino al tardo mattino su Valtellina, Valchiavenna e fascia prealpina dal Verbano al Garda irregolarmente nuvoloso con occhiate di sole specie verso metà giornata, mentre su fascia padana ed Oltrepò Pavese ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 19 maggio 2022) Giovedì 19 maggio: è Andrea Bosoni che oggi ci accompagna a scoprire come sarà il cielo sopra Bergamo e la provincia bergamasca con il bollettino del Centro meteo lombardo. ANALISI GENERALE Una fascia di alta pressione di matrice africana si estende dall’Italiaal nord Europa e garantiràstabile ed estivo sulla regione Padano-alpinaal fine settimana. Probabile lieve cedimento del promontorio di alta pressione solo a partire dalla prossima settimana che potrebbe riportare condizioni di instabilità sui rilievi ed un calo termico di qualche grado. Giovedì 19 maggio 2022Previsto:al tardo mattino su Valtellina, Valchiavenna e fascia prealpina dal Verbano al Garda irregolarmente nuvoloso con occhiate di sole specie verso metà giornata, mentre su fascia padana ed Oltrepò Pavese ...

