Erdogan ribadisce il no della Turchia a Svezia e Finlandia nella Nato: «Ospitano terroristi» (Di giovedì 19 maggio 2022) La Turchia ha informato i suoi alleati della Nato che dirà no all’ingresso di Svezia e Finlandia nell’Alleanza e non intende cambiare la sua posizione. Lo ha affermato il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, citato dall’agenzia di stampa Anadolu. «Non vogliamo fare due volte lo stesso errore. Perciò continueremo con decisione la nostra politica al riguardo. Abbiamo detto ai nostri partner che diremo no all’adesione di Svezia e Finlandia alla Nato», ha detto Erdogan in un discorso ai giovani. LEGGI ANCHE L'annuncio della Turchia: «Possibile incontro tra Zelensky e Putin nei prossimi giorni» Ucraina-Russia, riprendono i negoziati in Turchia: spiragli di pace. ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 19 maggio 2022) Laha informato i suoi alleatiche dirà no all’ingresso dinell’Alleanza e non intende cambiare la sua posizione. Lo ha affermato il presidente turco, Recep Tayyip, citato dall’agenzia di stampa Anadolu. «Non vogliamo fare due volte lo stesso errore. Perciò continueremo con decisione la nostra politica al riguardo. Abbiamo detto ai nostri partner che diremo no all’adesione dialla», ha dettoin un discorso ai giovani. LEGGI ANCHE L'annuncio: «Possibile incontro tra Zelensky e Putin nei prossimi giorni» Ucraina-Russia, riprendono i negoziati in: spiragli di pace. ...

