Darwin Nunez: no a Newcastle e Man United perché vuole la Champions (Di giovedì 19 maggio 2022) Darwin Nunez lascia ampie speranze a Milan e Juventus per il proprio futuro. L'attaccante del Benfica ha infatti rifiutato le proposte avanzate... Leggi su calciomercato (Di giovedì 19 maggio 2022)lascia ampie speranze a Milan e Juventus per il proprio futuro. L'attaccante del Benfica ha infatti rifiutato le proposte avanzate...

Advertising

Den96109848 : RT @RudyGaletti: ???? Secondo fonti molto vicine al management di Investcorp, il #Milan è pronto a soddisfare le richiesta del #Benfica per D… - jeremymene7 : @guepeq126 @loocaferree Esplosione Darwin Nunez e Tonali erano impronosticabili proprio - infoitcultura : Darwin Nunez vuole la Champions: no secco a due club di Premier! - M1sha13 : RT @RudyGaletti: ???? Secondo fonti molto vicine al management di Investcorp, il #Milan è pronto a soddisfare le richiesta del #Benfica per D… - MaignanLover : @DupsVLF due pesci che si baciano è darwin nunez? -