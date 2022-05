«Ci succederanno cose difficili Ci riprenderemo Impareremo da esse Diventeremo più resilienti grazie ad esse»

(Di giovedì 19 maggio 2022) La New York University, uno tra gli atenei più prestigiosi al mondo, ha consegnato una laurea honoris causa a Taylor Swift. L’artista ha ricevuto il titolo ieri, mercoledì 18 maggio, in occasione della cerimonia per l’anno accademico 2022, durante la consegna dei diplomi a tre diverse classi. Lo stile di Taylor Swift guarda le foto Leggi anche › YouTube, maxi attacco hacker ai profili dei big della musica, da Taylor Swift a Harry Styles › Buccia di banana: Taylor ...

Ci succederanno cose difficili. Ci riprenderemo. Impareremo da esse. Cresceremo più resilienti a causa loro". "Spero che sappiate quanto sono orgogliosa di condividere questo giorno con voi.