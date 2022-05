Centrodestra: Meloni, 'non ho sentito Berlusconi dopo vertice, non capisco suo rammarico' (Di giovedì 19 maggio 2022) Roma, 19 mag. (Adnkronos) - dopo il vertice di Centrodestra ad Arcore, "no, non ho sentito Berlusconi. Mi sfugge perché sia rammaricato, non ho mai detto cose diverse di quelle che ci siamo dette". Lo dice la leader di Fdi Giorgia Meloni', ospite dell'evento "Pnrr: priorità e futuro dell'Italia" organizzato da Aepi e Adnkronos. Leggi su iltempo (Di giovedì 19 maggio 2022) Roma, 19 mag. (Adnkronos) -ildiad Arcore, "no, non ho. Mi sfugge perché sia rammaricato, non ho mai detto cose diverse di quelle che ci siamo dette". Lo dice la leader di Fdi Giorgia', ospite dell'evento "Pnrr: priorità e futuro dell'Italia" organizzato da Aepi e Adnkronos.

