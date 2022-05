Cede la ringhiera del balcone | cade nel vuoto per 10 metri

(Di giovedì 19 maggio 2022) Morta una donna a Modena dopo un volo dal terzo piano della propria abitazione. E' successo oggi attorno alle ore 12.45 nella zona residenziale di Buon Pastore, esattamente in via Pagliani 78/2. La vittima è una sessantenne di origine straniera...

Dramma sfiorato ad Amalfi, ieri, sul molo Darsena: laha improvvisamente ceduto, per cause da accertare, ed un uomo che vi si era appoggiato è caduto da un'altezza di circa tre metri. I soccorsi Il malcapitato, è stato soccorso e condotto al ...Si è appoggiato alla balaustra del molo Darsena ma una delle barre in ferro ha ceduto. È così che questa mattina ad Amalfi, un uomo è caduto da un'altezza di circa tre metri. Lo scrive il Quotidiano ... Amalfi: cede ringhiera, 46enne cade nel vuoto Si è appoggiato alla ringhiera del molo Darsena ad Amalfi e cade nel vuoto: è rimasto ferito un 46enne di Scala ...Si è appoggiato alla balaustra del molo Darsena ma una delle barre in ferro ha ceduto. È così che questa mattina ad Amalfi, un uomo è caduto da un’altezza di circa tre metri. Lo scrive il Quotidiano d ...