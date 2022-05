Auto in giardino d’asilo, morto un bimbo. Brunetta: “Dolore e incredulità” (Di giovedì 19 maggio 2022) L’AQUILA – A proposito dell’Auto che ieri pomeriggio è piombata nel giardino di un asilo, all’Aquila, ferendo vari bambini e uccidendone uno, il ministro della pubblica amministrazione, Renato Brunetta (foto), esprime in una nota “Dolore e incredulità. Difficile trovare le parole di fronte ad una tragedia che colpisce ognuno di noi nel profondo”. Poi Brunetta conclude: “Mi stringo attorno alla famiglia della piccola vittima coinvolta. Un incidente che lascia tutti sgomenti”. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di giovedì 19 maggio 2022) L’AQUILA – A proposito dell’che ieri pomeriggio è piombata neldi un asilo, all’Aquila, ferendo vari bambini e uccidendone uno, il ministro della pubblica amministrazione, Renato(foto), esprime in una nota “. Difficile trovare le parole di fronte ad una tragedia che colpisce ognuno di noi nel profondo”. Poiconclude: “Mi stringo attorno alla famiglia della piccola vittima coinvolta. Un incidente che lascia tutti sgomenti”. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH I Auto in giardino d'asilo a L'Aquila: un bimbo è morto, un altro è grave. Quattro feriti, in tutto sei bamb… - rtl1025 : ?? Un gruppo di bambini che stava giocando nel giardino dell'#asilo è stato investito da un auto che ha sfondato la… - fattoquotidiano : L’Aquila, auto perde i freni e sfonda il recinto di un asilo: feriti cinque bambini nel giardino - Lopinionista : Auto in giardino d'asilo, morto un bimbo. Brunetta: 'Dolore e incredulità' - ilriformista : L’auto piombata nel giardino dell’asilo è di una mamma che stava andando a prendere il figlio: ora è indagata per o… -