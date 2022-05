Attività alternative religione cattolica, fino al 30 maggio disponibili le funzioni per personalizzazione modulo C (Di giovedì 19 maggio 2022) Il Ministero comunica alle istituzioni scolastiche che come previsto dalla Circolare Ministeriale n. 2945 del 30 novembre 2021, dal 19 al 30 maggio 2022 saranno disponibili le funzioni per la personalizzazione del modulo C - modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica. Lo comunica Anquap con una nota L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 19 maggio 2022) Il Ministero comunica alle istituzioni scolastiche che come previsto dalla Circolare Ministeriale n. 2945 del 30 novembre 2021, dal 19 al 302022 sarannoleper ladelC -integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della. Lo comunica Anquap con una nota L'articolo .

