UNASCA e Voi Technology | parte il progetto per una migliore convivenza fra automobilisti e conducenti di monopattini

(Roma, 18 maggio 2022) - Roma, 18 maggio 2022 - La convivenza fra automobili e nuovi veicoli di mobilità è percepita dal grande pubblico come un problema da risolvere. È per questo che UNASCA e Voi Technology hanno firmato il primo accordo in Italia fra l'associazione di autoscuole e l'operatore di micromobilità in sharing. parte integrante dell'accordo è la realizzazione di un modulo aggiuntivo al consueto corso di formazione per il conseguimento della patente. La lettera d'intenti di UNASCA e Voi Technology è volta a realizzare progetti concreti per contribuire a migliorare, in tutta sicurezza, la convivenza fra automobilisti e conducenti di monopattini sulle strade italiane.

