Ucraina, Biden: “Finlandia e Svezia rapidamente nella Nato” (Di mercoledì 18 maggio 2022) (Adnkronos) – Storica “richiesta di adesione alla Nato da Finlandia e Svezia”. Così il presidente americano Joe Bideh ha definito la scelta dei due Paesi scandinavi che, dice, “accolgo con favore e sostengo”. “Non vedo l’ora di lavorare con il Congresso degli Stati Uniti e i nostri alleati della Nato per portare rapidamente Finlandia e Svezia nella più forte alleanza difensiva della storia”. “La Svezia e la Finlandia hanno preso l’importante decisione di cercare l’adesione alla Nato, dopo processi democratici approfonditi e inclusivi”, ha proseguito Biden, sottolineando il suo impegno “ferreo” nei confronti della Nato e dell’articolo 5. “Gli Stati Uniti lavoreranno ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 18 maggio 2022) (Adnkronos) – Storica “richiesta di adesione allada”. Così il presidente americano Joe Bideh ha definito la scelta dei due Paesi scandinavi che, dice, “accolgo con favore e sostengo”. “Non vedo l’ora di lavorare con il Congresso degli Stati Uniti e i nostri alleati dellaper portarepiù forte alleanza difensiva della storia”. “Lae lahanno preso l’importante decisione di cercare l’adesione alla, dopo processi democratici approfonditi e inclusivi”, ha proseguito, sottolineando il suo impegno “ferreo” nei confronti dellae dell’articolo 5. “Gli Stati Uniti lavoreranno ...

