SVRSR Hoonigpigasus - La 911 di Ken Block per la Pikes Peak 2022

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Kenè diventato brand ambassador di Audi, ma questo significa anche essere autorizzato a "giocare" con altri marchi del Gruppo Volkswagen. quindi giunta finalmente l'ora di vederlo alla guida di una Porsche, che ovviamente è passata sotto le sue mani per trasformarsi in qualcosa di estremo e decisamente lontano dall'attuale produzione di serie. Un po' 917, un po' 964. Stiamo parlando dellaHoonipigasus, una 911 progettata per correre alla edizionedella, la numero 100 della storia. Il nome dell'auto è un gioco di parole che allude al contempo al team di, allo sponsor Mobil 1 e alla colorazione rosa ispirata alla Porsche 917/20, esemplare unico che corse a Le Mans nel 1971. L'aspetto generale della vettura, invece, riprende vagamente la 911 della ...