Summit tra Blinken e il ministro turco (Di mercoledì 18 maggio 2022) Missione a New York per il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu. Il capo della diplomazia turca, si legge in una nota di Ankara citata dal sito del quotidiano Hurriyet, parteciperà al Global Food Security Call to Action che si terrà al Palazzo di Vetro e avrà una serie di incontri bilaterali, tra cui quello con il segretario di Stato statunitense,... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 18 maggio 2022) Missione a New York per ildegli Esteri, Mevlut Cavusoglu. Il capo della diplomazia turca, si legge in una nota di Ankara citata dal sito del quotidiano Hurriyet, parteciperà al Global Food Security Call to Action che si terrà al Palazzo di Vetro e avrà una serie di incontri bilaterali, tra cui quello con il segretario di Stato statunitense,...

Advertising

_Morik92_ : Summit in corso tra la #Juve e l'entourage di #Pogba ?? - Gazzetta_it : Juve #Pogba Contatto! Fissato per lunedì il summit tra club e agenti del giocatore - StefaniaStefyss : RT @forumJuventus: (TS) 'Pogba e la Juventus sempre più vicini, positivo il summit tra la dirigenza bianconera e l'avvocato Pimenta'? https… - Leccezionaleit : In settimana incontro Corvino-Baroni. Dopo il summit tra Mencucci e il Responsabile dell'Area Tecnica, il Dg incont… - RobertaFazio7 : RT @forumJuventus: (TS) 'Pogba e la Juventus sempre più vicini, positivo il summit tra la dirigenza bianconera e l'avvocato Pimenta'? https… -