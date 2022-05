Sorpresi in auto con ovuli di eroina: arriva la condanna per due sanniti (Di mercoledì 18 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Erano finiti agli arresti domiciliari il 27 aprile del 2020 per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Questa mattina nel Tribunale di Benevento il giudice Felaco nel rito abbreviato a carico dei due sanniti, ha chiesto sei anni di reclusione per Primo Aniello De Luca 39enne, difeso dall’avvocato Claudio Fusco, e Antonio Amato, 46enne, assistito dall’avvocato Luca Russo. La difesa ha chiesto l’assoluzione per i due imputati, poi nel pomeriggio è arrivata la decisione del Gup Camerlengo che ha applicato una pena ridotta, condannando ad un anno e quattro mesi De Luca ritenuta la recidiva reiterata specifica infraquinquennale e ad un anno e due mesi Amato. I due erano stati Sorpresi in Contrada Santa Clementina, in prossimità dell’imbocco della tangenziale Ovest, direzione Benevento, ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 18 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Erano finiti agli arresti domiciliari il 27 aprile del 2020 per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Questa mattina nel Tribunale di Benevento il giudice Felaco nel rito abbreviato a carico dei due sanniti, ha chiesto sei anni di reclusione per Primo Aniello De Luca 39enne, difeso dall’avvocato Claudio Fusco, e Antonio Amato, 46enne, assistito dall’avvocato Luca Russo. La difesa ha chiesto l’assoluzione per i due imputati, poi nel pomeriggio èta la decisione del Gup Camerlengo che ha applicato una pena ridotta,ndo ad un anno e quattro mesi De Luca ritenuta la recidiva reiterata specifica infraquinquennale e ad un anno e due mesi Amato. I due erano statiin Contrada Santa Clementina, in prossimità dell’imbocco della tangenziale Ovest, direzione Benevento, ...

