She-Hulk | svelata la data di uscita su Disney+

Grande novità per i Marvel Studios: in occasione degli Upfront della Disney, è stato lanciato oggi il primo trailer ufficiale di She-Hulk: Attorney at Law, la serie dedicata dell'eroina Marvel con protagonista Tatiana Maslany (definita da Kevin Feige "una commedia"). La data di uscita su Disney+ sarà il 17 agosto. E' stato svelato anche il poster di She-Hulk: Attorney at Law. Tatiana Maslany interpreta Jennifer Walters, con Ginger Gonzaga, che interpreta la sua migliore amica. Nel cast ci sarà anche Mark Ruffalo, che interpreterà Bruce Banner/Hulk in un ruolo ridotto, e Tim Roth nel ruolo di Emil Blonsky/Abominio, che aveva già interpretato nel film distribuito nelle sale nel 2008. Renée Elise Goldsberry interpreterà un personaggio di nome Amelia.

