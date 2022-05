Scamacca al Napoli? Carnevali ha una preferenza

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 18 maggio 2022) GIanlucaè stato più volte accostato a diverse grandi squadre, italiane e straniere. Tra queste c’è anche il, interessato al profilo del giocatore neroverde in caso di partenza di Victor Osimhen. FOTO: Getty – Sassuolo BerardiAi microfoni del Corriere dello Sport, Giovanni(amministratore delegato del Sassuolo) ha parlato del futuro del suo attaccante, dichiarando che gli piacerebbe se restasse in Italia: “al? È un centravanti giovane, gioca in Nazionale ed è normale che piaccia sia a livello italiano sia europeo. Io preferirei che Gianluca rimanesse nel nostro campionato: ha un grande futuro e, per la Serie A, non sarebbe bello perdere un attaccante come lui”.