Roma, chiusa per 4 giorni la discoteca Piper: troppe risse e violenze (Di mercoledì 18 maggio 2022) Nell’ultimo periodo sono stati tanti gli episodi che hanno visto al centro delle polemiche la discoteca dei parioli Piper. Un punto d’incontro, da anni, di tantissimi giovani che hanno voglia di divertirsi e passare una piacevole serata ascoltando la musica dei loro dj preferiti. Ultimamente però sembrerebbe che le cose stiano andando verso un’altra direzione e per questo i Carabinieri hanno dovuto chiudere il locale per 4 giorni. I casi di violenza al Piper Circa due settimane fa più o meno, un ragazzino di 15 anni sarebbe stato “massacrato di botte da un buttafuori del Piper”. A denunciare l’accaduto la madre dopo che il figlio ha spiegato la terribile violenza. Qui la storia: Roma, “Mio figlio massacrato di botte dal buttafuori del Piper”: la denuncia della madre Ma ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 18 maggio 2022) Nell’ultimo periodo sono stati tanti gli episodi che hanno visto al centro delle polemiche ladei parioli. Un punto d’incontro, da anni, di tantissimi giovani che hanno voglia di divertirsi e passare una piacevole serata ascoltando la musica dei loro dj preferiti. Ultimamente però sembrerebbe che le cose stiano andando verso un’altra direzione e per questo i Carabinieri hanno dovuto chiudere il locale per 4. I casi di violenza alCirca due settimane fa più o meno, un ragazzino di 15 anni sarebbe stato “massacrato di botte da un buttafuori del”. A denunciare l’accaduto la madre dopo che il figlio ha spiegato la terribile violenza. Qui la storia:, “Mio figlio massacrato di botte dal buttafuori del”: la denuncia della madre Ma ...

Advertising

CorriereCitta : Roma, chiusa per 4 giorni la discoteca Piper: troppe risse e violenze - quartomiglio : RT @RTN_24: #MetroA - Stazione San Giovanni chiusa al servizio viaggiatori causa guasto tecnico impianti di traslazione. Per i viaggiatori… - Dorian221190 : RT @SkyTG24: Risse e violenze, chiusa per 4 giorni la discoteca Piper di #Roma - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Risse e violenze, chiusa per 4 giorni la discoteca Piper di #Roma - romaatac1 : ?? #BusRoma #Roma #RomaSud #atac ?CHIUSA via di #Decima tra via del Pianeta Terra e via Severino Delogu, possibili r… -