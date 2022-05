Rabat: Trevisan e Bronzetti puntano ai quarti (live dalle 15 in tv) (Di mercoledì 18 maggio 2022) Nel WTA 250 in terra marocchina la tennista toscana sfida la spagnola Muguruza, prima testa di serie del torneo: per la romagnola c’è invece la francese Burel Leggi su federtennis (Di mercoledì 18 maggio 2022) Nel WTA 250 in terra marocchina la tennista toscana sfida la spagnola Muguruza, prima testa di serie del torneo: per la romagnola c’è invece la francese Burel

Advertising

Elia_Amat : @purtroppobea Gioca pure la Cocciaretto domani al RG . E la Bronzetti e la Trevisan a Rabat. Le povere pischelle nessuno se le pensa ???? - sportface2016 : #WtaRabat, programma e orari mercoledì #18maggio con #Trevisan e #Bronzetti - soussamazigh81 : RT @StefanoCalzola6: #WTARabat e #Strasburgo : #Bronzetti con coraggio e #Trevisan in scioltezza, vincono in #Marocco - zazoomblog : Rabat: Trevisan e Bronzetti ok oggi tocca a Ferrando - #Rabat: #Trevisan #Bronzetti #tocca - StefanoCalzola6 : #WTARabat e #Strasburgo : #Bronzetti con coraggio e #Trevisan in scioltezza, vincono in #Marocco -