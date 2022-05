Perché il “no” dell’India fa paura anche a noi (Di mercoledì 18 maggio 2022) L’India, uno dei maggiori produttori di grano tenero al mondo, ha annunciato la chiusura delle esportazioni. Con i suoi 105 milioni di tonnellate (dati Italmopa), è considerato uno dei maggiori player internazionali, la cui produzione però è da sempre destinata quasi solo al mercato interno. Tanto è vero che i maggiori molini italiani non acquistano grano tenero indiano. Ma la notizia ha gettato i mercati in una nuova fase di incertezza. Si teme che i prezzi globali possano raggiungere nuovi picchi, colpendo i Paesi più poveri dell’Asia e Africa e, indirettamente, anche l’Occidente. Le ragioni del “no export” di Nuova Delhi La scelta dell’India di chiudere all’export verso i Paesi in via di sviluppo è legata alla volontà di preservare la sicurezza alimentare nazionale. Dal territorio indiano escono ogni anno 10 milioni di tonnellate. Ma quest’anno ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 18 maggio 2022) L’India, uno dei maggiori produttori di grano tenero al mondo, ha annunciato la chiusura delle esportazioni. Con i suoi 105 milioni di tonnellate (dati Italmopa), è considerato uno dei maggiori player internazionali, la cui produzione però è da sempre destinata quasi solo al mercato interno. Tanto è vero che i maggiori molini italiani non acquistano grano tenero indiano. Ma la notizia ha gettato i mercati in una nuova fase di incertezza. Si teme che i prezzi globali possano raggiungere nuovi picchi, colpendo i Paesi più poveri dell’Asia e Africa e, indirettamente,l’Occidente. Le ragioni del “no export” di Nuova Delhi La sceltadi chiudere all’export verso i Paesi in via di sviluppo è legata alla volontà di preservare la sicurezza alimentare nazionale. Dal territorio indiano escono ogni anno 10 milioni di tonnellate. Ma quest’anno ...

