(Di mercoledì 18 maggio 2022) (Adnkronos) –. Unè statodi arma daquesta mattina in un giardino condominiale in via Contieri, nel quartiere Soccavo. Emanuele De Angelis, incensurato, è stato raggiunto da 5di arma da. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato, presenti Squadra mobile e volanti. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

LiberoReporter : Omicidio Napoli, 29enne ucciso con 5 colpi d’arma da fuoco - Gaebaldi : Omicidio Napoli, 29enne ucciso con 5 colpi d’arma da fuoco - LocalPage3 : Omicidio Napoli, 29enne ucciso con 5 colpi d'arma da fuoco - italiaserait : Omicidio Napoli, 29enne ucciso con 5 colpi d’arma da fuoco - fisco24_info : Omicidio Napoli, 29enne ucciso con 5 colpi d'arma da fuoco: (Adnkronos) - Agguato in un giardino condominiale del q… -

ilmattino.it

Un uomo è stato ucciso a colpi di arma da fuoco ain via Contieri , nel quartiere Soccavo, periferia occidentale di. L'uomo, Emanuele De Angelis , 28 anni, incensurato, è stato trovato dalla polizia a terra in un giardinetto condominiale. Ad un primo esame, De Angelis, è stato colpito da cinque proiettili ......inchiesta Indagini della Procura di Torre Annunziata percolposo. Il fatto a Torre del Greco . Tra le 12 persone indagate per gli ospedali modulari figura anche il manager dell' Asl1 ... Omicidio a Napoli oggi: incensurato ucciso con cinque colpi di pistola alla testa Un uomo è stato ucciso con cinque colpi di pistola alla testa a Napoli in Via Contieri , nel ... Per ora sono chiare solo le modalità dell’omicidio tipiche dell’esecuzione mafiosa.(Adnkronos) – Omicidio a Napoli. Un 29enne è stato ucciso a colpi di arma da fuoco questa mattina in un giardino condominiale in via Contieri, nel quartiere Soccavo. Emanuele De Angelis, incensurato, ...