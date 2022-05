Nato: la Svezia e la Finlandia presentano domanda di edesione (Di mercoledì 18 maggio 2022) Svezia e Finlandia presentano domanda di adesione alla Nato. Quelle che fino a poche settimane fa sembravano solamente indiscrezioni ora si stanno concretizzando. Infatti i due paesi da sempre neutrali hanno attuato tutte le procedere si adesione all’Alleanza Atlantica. Leggi anche: Finlandia e Svezia entrano nella Nato: ‘Vogliamo aderire senza indugio’ La decisione di Svezia e Finlandia di entrare nella Nato La decisione presa dalla Svezia e dalla Finlandia se inizialmente era abbastanza incerta — Stoccolma infatti aveva optato per il mantenimento dello status quo — adesso è decisamente diversa, ‘complice’ anche l’atteggiamento della Russia e il conflitto in corso. È ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 18 maggio 2022)di adesione alla. Quelle che fino a poche settimane fa sembravano solamente indiscrezioni ora si stanno concretizzando. Infatti i due paesi da sempre neutrali hanno attuato tutte le procedere si adesione all’Alleanza Atlantica. Leggi anche:entrano nella: ‘Vogliamo aderire senza indugio’ La decisione didi entrare nellaLa decisione presa dallae dallase inizialmente era abbastanza incerta — Stoccolma infatti aveva optato per il mantenimento dello status quo — adesso è decisamente diversa, ‘complice’ anche l’atteggiamento della Russia e il conflitto in corso. È ...

