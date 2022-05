Modena | crolla pavimento di una palazzina | sei feriti di cui due bimbi

Advertising

raspa90 : RT @repubblica: Modena, crolla una palazzina: sei feriti, tra cui due bambini - zav_news : ?? Crolla il piano all'interno di una palazzina a Marano sul Panaro, in provincia di #Modena: 6 feriti (quattro adul… - danieledv79 : RT @repubblica: Modena, crolla una palazzina: sei feriti, tra cui due bambini - repubblica : Modena, crolla una palazzina: sei feriti, tra cui due bambini - gazzettamodena : Paura a Marano, crolla soffitto in una palazzina sei persone ferite -

È di sei feriti, quattro adulti e due bambini, il bilancio del crollo di un piano all'interno di una palazzina a Marano Sul Panaro, in provincia di, avvenuto intorno alle 20. Dai primi elementi che emergono, pare che a cedere sia stato un pavimento al primo piano nell'immobile che si trova in via Cavarola. Sul posto i sanitari del 118, i ...La squadra di Italianoper 4 - 1 al Ferraris e resta al settimo posto con 59 punti, ad una lunghezza dai giallorossi di Mourinho. Nella prima frazione di gioco la formazione viola non calcia ...Marano sul Panaro, avrebbe ceduto un pavimento al primo piano: un ferito in condizioni particolarmente gravi portato a Bologna in elicottero ...È di sei feriti, quattro adulti e due bambini, il bilancio del crollo di un piano all'interno di una palazzina a Marano Sul Panaro, in provincia di Modena, avvenuto intorno alle 20. Dai primi elementi ...