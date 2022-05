Milano | uomo tenta il suicidio I carabinieri lo salvano con il taser

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 18 maggio 2022) mentre minacciava di tagliarsi la gola con un rasoio Undi 27 anni, di nazionalità marocchina, è stato salvato daidopo untivo di. L’accaduto risale a martedì 17 maggio, quando il giovane, dopo un litigio con la fidanzata. Ierano stati allertati per gli schiamazzi di un litigio in una abitazione di via Gola. Al loro arrivo, i militari hanno trovato una ragazza di 23 anni, anch’essa di origine marocchina, visibilmente agitata. Vi era anche il giovane seduto sul davanzale della finestra, che all’arrivo dei militari è subito saltato giù. Leggi anche: CASO SAMAN ABBAS, RINVIO A GIUDIZIO PER CINQUE FAMILIARI Dopo aver soccorso la giovane, isi sono accertati delle condizioni di salute della giovane, che ha spiegato di aver solo ...