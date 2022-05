Mariupol, Russia: “959 militari Azov arresi” (Di mercoledì 18 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 959 i militari ucraini del Battaglione Azov che si sono arresi da lunedì alle forze russe. Lo rende noto il ministero della Difesa di Mosca nel bollettino diffuso oggi, spiegando che solo nelle ultime 24 ore si sono arresi 694 militari che erano asserragliati nelle acciaierie Azovstal di Mariupol. Inoltre, precisa il ministero russo, sul totale dei militari arresi 80 sono quelli feriti, 51 dei quali sono stati ricoverati in ospedale. Mosca rivendica inoltre di aver ucciso 270 combattenti ucraini e “54 unità di equipaggiamento militare sono state disabilitate” durante la notte. Le forze russe sostengono anche di aver abbattuto due aerei e 15 droni. E c’è apprensione per i soldati ucraini che hanno lasciato ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 18 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 959 iucraini del Battaglioneche si sonoda lunedì alle forze russe. Lo rende noto il ministero della Difesa di Mosca nel bollettino diffuso oggi, spiegando che solo nelle ultime 24 ore si sono694che erano asserragliati nelle acciaieriestal di. Inoltre, precisa il ministero russo, sul totale dei80 sono quelli feriti, 51 dei quali sono stati ricoverati in ospedale. Mosca rivendica inoltre di aver ucciso 270 combattenti ucraini e “54 unità di equipaggiamento militare sono state disabilitate” durante la notte. Le forze russe sostengono anche di aver abbattuto due aerei e 15 droni. E c’è apprensione per i soldati ucraini che hanno lasciato ...

