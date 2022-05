Lo sfogo di Can Yaman sui social: costretto a cambiare casa, subisce stalking (Di mercoledì 18 maggio 2022) E’ davvero uno sfogo accorato quello di Can Yaman che poche ore fa, dalla sua pagina instagram, ha parlato con il cuore in mano ai suoi fan, chiedendo rispetto per le sue scelte ma anche rispetto per la sua vita. L’attore turco, che gode di una fama eccezionale in Italia e non solo, da tempo vive a Roma, e i suoi fan hanno da subito stanato la sua casa, tanto da attenderlo quasi sempre, per chiedere foto e autografi. Ma non solo. A quanto pare chi lo segue, non si limita solo a dimostrargli affetto ma si spinge oltre, superando i limiti. Per questo Can Yaman ha deciso di cambiare casa e chiede rispetto alle tante persone che lo apprezzano come uomo e come attore. Il duro sfogo di Can Yaman sui social L’attore innanzi tutto ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 18 maggio 2022) E’ davvero unoaccorato quello di Canche poche ore fa, dalla sua pagina instagram, ha parlato con il cuore in mano ai suoi fan, chiedendo rispetto per le sue scelte ma anche rispetto per la sua vita. L’attore turco, che gode di una fama eccezionale in Italia e non solo, da tempo vive a Roma, e i suoi fan hanno da subito stanato la sua, tanto da attenderlo quasi sempre, per chiedere foto e autografi. Ma non solo. A quanto pare chi lo segue, non si limita solo a dimostrargli affetto ma si spinge oltre, superando i limiti. Per questo Canha deciso die chiede rispetto alle tante persone che lo apprezzano come uomo e come attore. Il durodi CansuiL’attore innanzi tutto ...

