LIVE – Brescia-Sassari 85-91 | gara-2 quarti di finale playoff 2022 basket Serie A1 RISULTATO IN DIRETTA

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Latestuale di Germani-Banco di Sardegna, sfida valida come-2 deidideidellaA1 2021/di. Il primo atto dellaha visto i lombardi imporsi al termine di una partita dal tasso spettacolare elevatissimo; date le premesse, c’è da giurare che larimarrà dall’esito incerto e che i sardi faranno di tutto per pareggiare i conti. La palla a due è in programma alle ore 20:30 di mercoledì 18 maggio, con Sportface che vi fornirà unaggiornato. COME VEDERE LA PARTITA IN TV TUTTI I RISULTATI DEICALENDARIODICOMPOSIZIONE ...

Advertising

SSportNetwork : #SuperSportLIVE #Basket #LegaA #Playoff #quartidifinale Reagisce #Sassari, che si prende gara-2 superando #Brescia… - mikyboni84 : RT @ilcittadinomb: Serie B, LIVE di Brescia-Monza: espugnato il Rigamonti 1-2, doppietta di Gytkjaer ???? #news #monza ?? - ilcittadinomb : Serie B, LIVE di Brescia-Monza: espugnato il Rigamonti 1-2, doppietta di Gytkjaer ???? #news #monza ??… - tabellamercatob : Seconda semifinale #Playoff #SerieB per 3^promozione #SerieA Finale #BresciaMonza 1-2 Moreo e doppietta di Gytkjae… - Dorian221190 : RT @cmdotcom: Una doppietta di #Gytkjaer ribalta il #Brescia: il #Monza vince 2-1 l'andata della semifinale playoff di #SerieB #BresciaMonz… -

...difesa si riparte con il calcio d'avvio per il Monza un cambio nelcon Jagiello per Tramoni squadre nuovamente in campo per il secondo tempo della partita ricordiamo che potete seguire...La cronaca: Al 7 vantaggio delcon Moreo: grande gol all'incrocio dei pali di mancino. al 14 palo del: Pirola deviava un traversone di Palacio, brividi per Di Gregorio. Pareggio del ...20.10 In gara-1 Brescia si è imposta 104-97, in un match dove i padroni di casa hanno scavato il gap decisivo a cavallo dei due quarti centrali. 20.00 Buonasera a tutti e benvenuti per la diretta live ...Al PalaLeonessa vanno a chiudere stasera i turni di gara 2 dei quarti di finale playoff di LBA la Germani Brescia (#3) e il Banco di Sardegna Sassari (#6), dopo aver archiviato gara 1 con la vittoria.