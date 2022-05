La regina Elisabetta accoglie il regalo più gradito, mentre Carlo la celebra in Canada (Di mercoledì 18 maggio 2022) La regina Elisabetta nella giornata di ieri ha fatto una doppia apparizione in pubblico, contro ogni aspettativa. La mattina, infatti, ha partecipato all’inaugurazione della linea della metropolitana a lei dedicata. Nel pomeriggio, invece, ha accolto con grande entusiasmo il dono del presidente dell’Azerbaigian: un cavallo prezioso che l’ha visibilmente colpita. Intanto il principe Carlo e la moglie Camilla hanno dato il via all’ultimo tour reale in occasione del Giubileo di Platino della regina. La coppia si trova in Canada, dove ha già dovuto affrontare questioni spinose per la monarchia. La regina Elisabetta è apparsa molto felice nel cortile del castello di Windsor mentre accoglieva il proprio dono. Si tratta di un presente da ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 18 maggio 2022) Lanella giornata di ieri ha fatto una doppia apparizione in pubblico, contro ogni aspettativa. La mattina, infatti, ha partecipato all’inaugurazione della linea della metropolitana a lei dedicata. Nel pomeriggio, invece, ha accolto con grande entusiasmo il dono del presidente dell’Azerbaigian: un cavallo prezioso che l’ha visibilmente colpita. Intanto il principee la moglie Camilla hanno dato il via all’ultimo tour reale in occasione del Giubileo di Platino della. La coppia si trova in, dove ha già dovuto affrontare questioni spinose per la monarchia. Laè apparsa molto felice nel cortile del castello di Windsorva il proprio dono. Si tratta di un presente da ...

