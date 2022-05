Advertising

sportli26181512 : Juventus: ultimatum per Morata: La Juventus ha fatto la sua offerta - l'ultima - all'Atletico Madrid per riscattare… - MartaDj1 : RT @calciomercatoit: #MilinkovicSavic vuole la #Juventus, possibile braccio di ferro con la #Lazio: ma i bianconeri intanto avanzano per #P… - Vincenzo140893 : RT @calciomercatoit: #MilinkovicSavic vuole la #Juventus, possibile braccio di ferro con la #Lazio: ma i bianconeri intanto avanzano per #P… - calciomercatoit : #MilinkovicSavic vuole la #Juventus, possibile braccio di ferro con la #Lazio: ma i bianconeri intanto avanzano per… - LALAZIOMIA : #BreakingNews #Juventus #Lazio #Mercato #InEvidenza Milinkovic Savic ha detto sì: intrigo Pogba e ultimatum Juve -

Calciomercato.com

Calciomercato, Allegri in attesa tra Pogba e Milinkovic - Savic Milinkovic in azione ©LaPresseLa Lazio dal canto suo preferirebbe cedere Milinkovic - Savic all'estero ma la priorità del ...Calciomercato, ora o mai più: 20 milioni di euro per un tridente da sballo. Ecco qual è l'ultima offerta dei bianconeri Scattato l', con l'offerta sul piatto che è di 20 milioni di euro e che non ... Juventus: ultimatum per Morata Missione centrocampo per la Juventus che sta lavorando sul grande ritorno di Paul Pogba, anche se non va dimenticato Sergej Milinkovic-Savic che resta molto complicato La Juventus sta muovendo i primi ...Blog Calciomercato.com: In casa Juventus è oramai terminata la stagione dalla gara contro il Venezia vinta per 2-1 e che l'ha consacrata quarta forza del campionato, con ...