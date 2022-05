Gli Ufo atterrano al Congresso Usa: discussioni fantascientifiche tra i deputati dem (Di mercoledì 18 maggio 2022) Washington, 18 mag – A preoccupare gli Usa non è solo la guerra tra Russia e Ucraina, di ben altre invasioni si discute infatti in queste ore a Washington. Come un must-revival di vecchi film anni Cinquanta, tornano infatti ad occupare le cronache americane i fantascientifici Ufo tanto cari a Hollywood. Il fatto però curioso è che lo strampalato argomento finisca adesso sui banchi della politica statunitense. Al Congresso Usa spunta il dossier sugli Ufo Per la prima volta dopo cinquant’anni la Commissione Intelligence della Camera ha presentato al Congresso americano il dossier sugli Ufo: ammonterebbero a 144 gli avvistamenti anomali registrati tra il 2004 e il 2021. Non improbabili visioni di ubriaconi texani o fanatici di E.T., ma bensì avvistamenti certificati dalla Marina e dall’Aeronautica Usa. Come tiene però a sottolineare l’intelligence a ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 18 maggio 2022) Washington, 18 mag – A preoccupare gli Usa non è solo la guerra tra Russia e Ucraina, di ben altre invasioni si discute infatti in queste ore a Washington. Come un must-revival di vecchi film anni Cinquanta, tornano infatti ad occupare le cronache americane i fantascientifici Ufo tanto cari a Hollywood. Il fatto però curioso è che lo strampalato argomento finisca adesso sui banchi della politica statunitense. AlUsa spunta il dossier sugli Ufo Per la prima volta dopo cinquant’anni la Commissione Intelligence della Camera ha presentato alamericano il dossier sugli Ufo: ammonterebbero a 144 gli avvistamenti anomali registrati tra il 2004 e il 2021. Non improbabili visioni di ubriaconi texani o fanatici di E.T., ma bensì avvistamenti certificati dalla Marina e dall’Aeronautica Usa. Come tiene però a sottolineare l’intelligence a ...

