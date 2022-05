Follia mascherina in aereo: va indossata a targhe alterne (Di mercoledì 18 maggio 2022) È già qualcosa se non ti obbligano a indossarle solo quando sorvoli lo spazio aereo italiano. Ma le regole sulle mascherine in volo, come ormai tradizione in questo folle Paese, sono al limite della pazzia. Il contesto lo conoscete: due agenzie europee, l’Ecdc e l’Easa, pochi giorni fa hanno eliminato la “raccomandazione” a indossare Dpi Ffp2 in aereo. La decisione europee è in vigore da un paio di giorni, dal 16 maggio, ma come al solito l’Italia i “ce li chiede l’Europa” li recepisce solo quando fanno comodo ai chiusuristi. Così, mentre il resto dell’Ue si libera dalla mascherina, il Belpaese rimane saldo sulla “linea Speranza”: fino al 15 giugno sarà obbligatoria sui mezzi pubblici, a scuola e negli ospedali. E poco importa se in pochi vedono la logica di tali disposizioni. La cosa incredibile è che i passeggeri che si recano in ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 18 maggio 2022) È già qualcosa se non ti obbligano a indossarle solo quando sorvoli lo spazioitaliano. Ma le regole sulle mascherine in volo, come ormai tradizione in questo folle Paese, sono al limite della pazzia. Il contesto lo conoscete: due agenzie europee, l’Ecdc e l’Easa, pochi giorni fa hanno eliminato la “raccomandazione” a indossare Dpi Ffp2 in. La decisione europee è in vigore da un paio di giorni, dal 16 maggio, ma come al solito l’Italia i “ce li chiede l’Europa” li recepisce solo quando fanno comodo ai chiusuristi. Così, mentre il resto dell’Ue si libera dalla, il Belpaese rimane saldo sulla “linea Speranza”: fino al 15 giugno sarà obbligatoria sui mezzi pubblici, a scuola e negli ospedali. E poco importa se in pochi vedono la logica di tali disposizioni. La cosa incredibile è che i passeggeri che si recano in ...

Advertising

Sakurauchi_Hime : RT @metalblanco1991: @ilpetulante Follia umana stare con la mascherina con questo caldo - puntodilucescam : RT @GrazianiAngela: #Draghi in giro per il mondo, sempre senza mascherina, ma per un ragazzino nel cortile della scuola vige l'obbligo di i… - Everlong1997 : RT @Cartabellotta: Follia abolire obbligo #mascherina sui mezzi pubblici e nei locali al chiuso affollati e/o scarsamente areati #COVID19… - metalblanco1991 : @ilpetulante Follia umana stare con la mascherina con questo caldo - GrazianiAngela : #Draghi in giro per il mondo, sempre senza mascherina, ma per un ragazzino nel cortile della scuola vige l'obbligo… -