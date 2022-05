F1, il Gran Premio di Sochi non verrà rimpiazzato. Il Mondiale sarà a 22 gare (Di mercoledì 18 maggio 2022) Non ci saranno cambiamenti nel calendario del Mondiale 2022 di Formula 1. Si resta con ventidue gare ed il Gran Premio di Sochi non verrà recuperato. La gara russa era già stata cancellata da Liberty Media immediatamente dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. Le proposte per ospitare un nuovo Gran Premio non erano assolutamente mancate sul tavolo di Liberty Media e Formula 1, ma entrambe hanno deciso di evitare di inserire in calendario una gara ulteriore. Una decisione presa per evitare ulteriori costi ai Team e soprattutto per evitare problemi sempre alle stesse squadre a causa delle regole di trasporto merci dell’UE. Non ci sarà dunque una gara in Russia quest’anno, ma soprattutto sarà un addio a ... Leggi su oasport (Di mercoledì 18 maggio 2022) Non ci saranno cambiamenti nel calendario del2022 di Formula 1. Si resta con ventidueed ildinonrecuperato. La gara russa era già stata cancellata da Liberty Media immediatamente dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. Le proposte per ospitare un nuovonon erano assolutamente mancate sul tavolo di Liberty Media e Formula 1, ma entrambe hanno deciso di evitare di inserire in calendario una gara ulteriore. Una decisione presa per evitare ulteriori costi ai Team e soprattutto per evitare problemi sempre alle stesse squadre a causa delle regole di trasporto merci dell’UE. Non cidunque una gara in Russia quest’anno, ma soprattuttoun addio a ...

