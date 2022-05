De Laurentiis | “Ci saranno novità importanti sul calciomercato A Dimaro torneranno gli spettacoli in piazza”

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Aurelio De, presidente del Napoli, sta parlando in diretta dall’SSC Napoli Konami Training Center di Castel Volturno in occasione della presentazione del ritiro diFolgarida, che si terrà dal 9 al 19 luglio prossimi. Con lui, presente anche il tecnico Luciano Spalletti. Prende la parola Maurizio Rossini, CEO e DG del Trentino Marketing: “Grazie per accompagnarci in questa avventura da anni. Siamo molto contenti di anticiparvi non solo l’inizio del nuovo ritiro, ma soprattutto la ripresa delle attività alla normalità dopo due anni di Pandemia. Come turismo in Trentino abbiamo già ripreso in inverno le attività ormai alla quasi normalità, ma anche per l’estate le prenotazioni ci dicono che tutto è quasi esaurito. Stiamo facendo un grande sforzo per garantire il miglior servizio possibile. Potrete ritrovare il rafting, le bike. Tutto ...