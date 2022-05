Buoni spesa, ancora caos e violazione della privacy (Di mercoledì 18 maggio 2022) di Erika Noschese Seconda giornata di distribuzione dei Buoni spesa e si rinnova il caos, soprattutto dinanzi al centro sociale di Pastena dove, già dalle prime ore del mattino, è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine per calmare gli animi. Come già accaduto lunedì mattina, ieri gli scenari non sono cambiati: lunghe file ancor prima dell’apertura della struttura e numeri terminati presto. I vigili urbani presenti hanno provato a disciplinare gli accessi e qualche miglioramento, di fatti, si è notato. “Male l’organizzazione del Comune di Salerno, si poteva ipotizzare una suddivisione differente, magari in ordine alfabetico – hanno dichiarato alcuni utenti in fila per ore – Altro problema riguarda la privacy: con la distribuzione dei Buoni spesa, in ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 18 maggio 2022) di Erika Noschese Seconda giornata di distribuzione deie si rinnova il, soprattutto dinanzi al centro sociale di Pastena dove, già dalle prime ore del mattino, è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine per calmare gli animi. Come già accaduto lunedì mattina, ieri gli scenari non sono cambiati: lunghe file ancor prima dell’aperturastruttura e numeri terminati presto. I vigili urbani presenti hanno provato a disciplinare gli accessi e qualche miglioramento, di fatti, si è notato. “Male l’organizzazione del Comune di Salerno, si poteva ipotizzare una suddivisione differente, magari in ordine alfabetico – hanno dichiarato alcuni utenti in fila per ore – Altro problema riguarda la: con la distribuzione dei, in ...

