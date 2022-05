Asilo L' Aquila | auto piomba in giardino | morto un bambino

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Roma, 18 mag. (Adnkronos) - Un'mobile è finita neldi unde L': un. Un'altra bimba è grave ed è stata trasferita al policlinico Gemelli a Roma. Altri tre piccoli alunni sono ricoverati all'ospedale San Salvatore dell'. Mentre per un altronon c'è stata necessità di ricovero. L', parcheggiata lungo una discesa, ha sfondato il cancello della scuola dell'infanzia Primo Maggio, a Pile, lungo la via Salaria Antica Est, e ha travolto i bimbi che giocavano all'esterno della struttura. Il sindaco dell', Pierluigi Biondi, ha proclamato il lutto cittadino. "Abbiamo appreso questa tragica notizia paradossalmente mentre stavamo festeggiando il primo ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH I Auto in giardino d'asilo a L'Aquila: un bimbo è morto, un altro è grave. Quattro feriti, in tutto sei bamb… - fattoquotidiano : L’Aquila, auto perde i freni e sfonda il recinto di un asilo: feriti cinque bambini nel giardino - Agenzia_Ansa : Un gruppo di bambini che stavano giocando nel giardino di un asilo a L'Aquila è stato investito da un'auto che ha s… - Profilo3Marco : RT @repubblica: L'Aquila, morto uno dei bambini feriti dalla macchina piombata nel giardino dell'asilo: l'auto era stata parcheggiata da un… - ParliamoDiNews : All`Aquila un gruppo di bambini è stato investito da un’auto nel giardino di un asilo - Il Post #laquila #18maggio -

Tragedia nel primo pomeriggio all'uscita della scuola dell'infanzia Pile I Maggio, dell'istituto comprensivo Mazzini, in via Salaria Antica Est, all'. Un'auto, una Volkswagen Passat, probabilmente di una madre dei piccoli, si è sfrenata e, dopo una corsa di circa 20 metri in discesa, ha sfondato il cancello del giardino della scuola ...Omicidio Maxim Zanella, morto suicida Oskar Kozlowski/ Killer si è ucciso in carcere Auto sfonda giardino dell': incidente a L'. Il drammatico racconto delle maestre Ad assistere all'...Roma, 18 mag. (Adnkronos) - Un'automobile è finita nel giardino di un asilo de L'Aquila: un bambino è morto. Un'altra bimba è grave ed è ...L’AQUILA – Il Presidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo, Lorenzo Sospiri, a nome di tutta l’Assemblea legislativa, “si unisce al dolore dei genitori dei piccoli bimbi aquilani ...