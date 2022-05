Apice | danneggiata un’auto nei pressi del Municipio | indagano i carabinieri

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – Una Fiat 500, parcheggiata neideldi, è stata. La vettura è di proprietà di una donna, in servizio presso di comando dei vigili urbani presso lo stesso comune del Medio Calore. L’agente della Polizia municipale si è accorta che qualcosa non andava allorché, al termine del turno di lavoro, si è avvicinata alla propria autovettura per tornare a casa. La donna ha infatti notato subito quanto accaduto: sul cofano della Fiat 500 era stato cosparso del liquido di colore nero ritenuto corrosivo. Le indagini sono ora in corso da parte dei, a seguito della denuncia presentata dalla stessa agente nella giornata di ieri. L'articolo proviene da Anteprima24.it.