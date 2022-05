Advertising

fisco24_info : Acqua, Morelli: 'A Palermo grave crisi, perso 78% risorsa idrica': (Adnkronos) - 'Il Governo ha intenzione di lavor… - TV7Benevento : Acqua, Morelli: 'A Palermo grave crisi, perso 78% risorsa idrica' - - LocalPage3 : Acqua, Morelli: 'A Palermo grave crisi, perso 78% risorsa idrica' -

La Sicilia

...per cento dell'viene perso. Voglio lavorare sin da subito su questo problema nei prossimi mesi perché è una realtà non accettabile". Così il viceministro alle Infrastrutture, Alessandro... docente alla Sorbona e prima promotrice della marcia acquatica a guidare in, insieme all'... L'evento è dedicato alla memoria di Pierangelocompianto presidente del Circolo Nautico Andora. Acqua, Morelli: "A Palermo grave crisi, perso 78% risorsa idrica" Palermo, 18 mag. (Adnkronos) – “Il Governo ha intenzione di lavorare sin da subito con la nuova Amministrazione comunale, chiunque sarà il prossimo sindaco, per trovare una soluzione al tema della ris ...C’era anche Sophie Chipon, docente alla Sorbona e prima promotrice della marcia acquatica a guidare in acqua, insieme all’accompagnatrice del CNA Barbara Alberigo, le partecipanti alla prima edizione ...