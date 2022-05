5 idee di colazioni salate

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Si dice che la colazione sia il pasto più importante della giornata, perché se si hanno tante energie si possono affrontare meglio le attività quotidiane. Questo però dipende da ciò che si mangia: non bisogna abbuffarsi ma nemmeno bere solo un caffè, è giusto trovare un equilibro e variare più possibile gli alimenti durante la settimana. Ad esempio, un modo per cambiare tipo di colazione è quello di alternare dolce e salato. In Italia la colazione salata non è molto comune ma in altri paesi del mondo viene proposta in tutti i bar: uova, avocado, pane tostato e pomodoro sono tutti alimenti che si possono trovare al posto del classico cornetto con cappuccino. Tra le offerte In’s possiamo trovare questi prodotti in promozione e tanti altri che ci possono servire per preparare delleveloci e salutari. Vediamo 5che ...