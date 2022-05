Ucraina | Gelmini contro Berlusconi sull’invio di armi a Kiev | «Spero sia stato frainteso | se è cambiata la linea ce lo dica»

(Di martedì 17 maggio 2022) La ministra per gli Affari Regionali Mariastella, ex capogruppo di Forza Italia alla Camera, si è detta sorpresa per le parole di Silviosull’. «Non posso credere che il presidenteabbia detto quelle parole. Immagino sia». Il riferimento alle posizioni critiche espresse dall’ex Cavdi artiglieria pesante adall’Italia («Adesso, dopo leleggere mi hanno detto che gli mandiamo carri armati e cannoni pesanti. Lasciamo perdere»). Tra le altre cose,ha anche criticato il comportamento di Joe Biden e del segretario generale della Nato Jens Stoltenberg nella gestione della crisi con Mosca. «Siamo un movimento politico filo atlantista, ...

"Il tempo di Pratica di Mare - prosegue- purtroppo è finito, e oggi ogni ambiguità di ... Io sto dalla parte dell', dei quaranta Paesi democratici che la stanno sostenendo, dell'Ue e ...La ministra per gli Affari Regionali Mariastella, ex capogruppo di Forza Italia alla Camera, si è detta sorpresa per le parole di Silvio Berlusconi sull'. "Non posso credere che il presidente Berlusconi abbia detto quelle parole. ...Ma anche criticato l’invio di armi pesanti in Ucraina da parte dell’Italia. Questa dichiarazione ha suscitato l’ira della ministra Maria Stella Gelmini. La ministra per gli Affari Regionali ...ROMA, 17 MAG - "Non posso credere che il presidente Berlusconi abbia detto quelle parole. Immagino sia stato frainteso. Siamo un movimento politico filo atlantista, europeista e ci siamo chiamati in p ...