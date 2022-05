"Spezzare le reni a Putin? Dico no". Bersani contro Draghi e Letta, maggioranza disintegrata (Di martedì 17 maggio 2022) "Se vogliono Spezzare le reni a Putin, noi non ci stiamo". Pierluigi Bersani, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, lancia un deciso messaggio a Mario Draghi e al Pd sul tema delle forniture di armi italiane all'Ucraina. L'esponente di Articolo 1, dunque, si unisce al coro sempre più dissonante e trasversale composto da Giuseppe Conte, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi, contrari a dare a Kiev armi potenzialmente "offensive" e non solo "difensive". "Noi non siamo entrati in guerra, stiamo aiutando un paese indipendente aggredito perché possa negoziare un compromesso e quindi per noi l'obiettivo è un cessate il fuoco il prima possibile - spiega l'ex segretario del Pd -. A chi mai volesse allungare la guerra per indebolire, sconfiggere o Spezzare le ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 17 maggio 2022) "Se voglionole, noi non ci stiamo". Pierluigi, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, lancia un deciso messaggio a Marioe al Pd sul tema delle forniture di armi italiane all'Ucraina. L'esponente di Articolo 1, dunque, si unisce al coro sempre più dissonante e trasversale composto da Giuseppe Conte, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi, contrari a dare a Kiev armi potenzialmente "offensive" e non solo "difensive". "Noi non siamo entrati in guerra, stiamo aiutando un paese indipendente aggredito perché possa negoziare un compromesso e quindi per noi l'obiettivo è un cessate il fuoco il prima possibile - spiega l'ex segretario del Pd -. A chi mai volesse allungare la guerra per indebolire, sconfiggere ole ...

